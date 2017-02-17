السفير الأمريكي لدى ليبيا يهنئ الشعب الليبي بالذكرى 17 فبراير .
الجمعة ، 17- 02- 2017 - 17:44:00
\n طرابلس 17 فبراير 2017 (وال) - هنأ السفير الأمريكي لدى ليبيا \" بيتر \nوليم بوود \" الشعب الليبي بالذكرى السادسة لثورة 17 فبراير . \nوقال السفير وفق بيان على صفحة السفارة الأمريكية على موقع التواصل \nالاجتماعي \" فيسبوك \" اليوم الجمعة \" انه وفي مثل هذا اليوم من العام \n2011 هبّ الليبيون جميعا لرفض الدكتاتورية ومواصلة النضال من أجل \nالديمقراطية ، اليوم تقف الولايات المتحدة الأمريكية إلى جانب الشعب \nالليبي وهو يحتفل بذكرى هذا اليوم التاريخي\" .\n وأضاف، بصفتي سفيرًا للولايات المتحدة لدى ليبيا، \" أتقدّم بأطيب \nتمنياتي للشعب الليبي، ونتعهّد بأنّنا سنواصل دعم جهود ليبيا الرامية \nلتوحيد الصفوف ولمّ الشمل\" .\n وتابع السفير قائلا:- سنواصل دعم الاتفاق السياسي الليبي وحكومة الوفاق\nالوطني بقوّة، وسوف نعمل معكم من أجل بناء ليبيا آمنة ومزدهرة\".\n \n ...( وال ) ...