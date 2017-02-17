السفير الأمريكي لدى ليبيا يهنئ الشعب الليبي بالذكرى 17 فبراير .



طرابلس 17 فبراير 2017 (وال) - هنأ السفير الأمريكي لدى ليبيا \" بيتر

وليم بوود \" الشعب الليبي بالذكرى السادسة لثورة 17 فبراير .

وقال السفير وفق بيان على صفحة السفارة الأمريكية على موقع التواصل

الاجتماعي \" فيسبوك \" اليوم الجمعة \" انه وفي مثل هذا اليوم من العام

2011 هبّ الليبيون جميعا لرفض الدكتاتورية ومواصلة النضال من أجل

الديمقراطية ، اليوم تقف الولايات المتحدة الأمريكية إلى جانب الشعب

الليبي وهو يحتفل بذكرى هذا اليوم التاريخي\" .

وأضاف، بصفتي سفيرًا للولايات المتحدة لدى ليبيا، \" أتقدّم بأطيب

تمنياتي للشعب الليبي، ونتعهّد بأنّنا سنواصل دعم جهود ليبيا الرامية

لتوحيد الصفوف ولمّ الشمل\" .

وتابع السفير قائلا:- سنواصل دعم الاتفاق السياسي الليبي وحكومة الوفاق

الوطني بقوّة، وسوف نعمل معكم من أجل بناء ليبيا آمنة ومزدهرة\".



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