المؤسسة الوطنية للنفط تهنئى الشعب الليبي بالعيد السادس لثورة 17 فبراير المجيدة .
الجمعة ، 17- 02- 2017 - 17:17:00
\n طرابلس 17 فبراير 2017 ( وال )- هنأت المؤسسة الوطنية للنفط \nوالعاملين بها الشعب الليبي بقدوم العيد السادس لثورة 17 فبراير المجيدة \n.\n وجاء في التهنئة التى نشرتها المؤسسة عبر موقعها على شبكة التواصل \nالاجتماعي\" فسبوك \" بمناسبة الذكرى السادسة لثورة 17 فبراير المجيدة \n،يتقدم السادة رئيس و أعضاء مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط والعاملين\nبها بأجمل التهاني وأطيب الامنيات للشعب الليبي الكريم متمنيين من الله\nعز وجل أن يعم الأمن و الأمان والإستقرار كافة ربوع وطننا الحبيب ليبيا \n\".\n ... وال ...