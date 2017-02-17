المؤسسة الوطنية للنفط تهنئى الشعب الليبي بالعيد السادس لثورة 17 فبراير المجيدة .



طرابلس 17 فبراير 2017 ( وال )- هنأت المؤسسة الوطنية للنفط

والعاملين بها الشعب الليبي بقدوم العيد السادس لثورة 17 فبراير المجيدة

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وجاء في التهنئة التى نشرتها المؤسسة عبر موقعها على شبكة التواصل

الاجتماعي\" فسبوك \" بمناسبة الذكرى السادسة لثورة 17 فبراير المجيدة

،يتقدم السادة رئيس و أعضاء مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط والعاملين

بها بأجمل التهاني وأطيب الامنيات للشعب الليبي الكريم متمنيين من الله

عز وجل أن يعم الأمن و الأمان والإستقرار كافة ربوع وطننا الحبيب ليبيا

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