\" السراج \" يقوم اليوم بزيارة تفقدية إلى مقر الأمن المركزي فرع طرابلس .



طرابلس 17 فبراير 2017 ( وال) - قام رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق

الوطني \" فائز السراج \" صباح اليوم الجمعة بزيارة إلى المقر الجديد للأمن

المركزي فرع طرابلس بالعاصمة ، للوقوف على الترتيبات الأمنية التي اتخذت

لضمان أمن العاصمة وأمن المواطنين.

وتفقد \" السراج \" خلال زيارته ما يضمه المقر من إدارات وأقسام ،

وأطلع على التجهيزات الحديثة للمقر.

وناقش مع مسئولي الأمن جملة من المواضيع التي تتعلق بآليات العمل

الأمني وبرامج التدريب، وطالبهم ببذل المزيد من الجهد حتى ينعم المواطن

بالأمن والاستقرار ووعد بتوفير كافة الدعم مادياً ومعنوياً لنجاح الجهاز.



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