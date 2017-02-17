\" السراج \" يقوم اليوم بزيارة تفقدية إلى مقر الأمن المركزي فرع طرابلس .
الجمعة ، 17- 02- 2017 - 17:08:00
\nطرابلس 17 فبراير 2017 ( وال) - قام رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق \nالوطني \" فائز السراج \" صباح اليوم الجمعة بزيارة إلى المقر الجديد للأمن\nالمركزي فرع طرابلس بالعاصمة ، للوقوف على الترتيبات الأمنية التي اتخذت \nلضمان أمن العاصمة وأمن المواطنين.\n وتفقد \" السراج \" خلال زيارته ما يضمه المقر من إدارات وأقسام ، \nوأطلع على التجهيزات الحديثة للمقر.\n وناقش مع مسئولي الأمن جملة من المواضيع التي تتعلق بآليات العمل \nالأمني وبرامج التدريب، وطالبهم ببذل المزيد من الجهد حتى ينعم المواطن \nبالأمن والاستقرار ووعد بتوفير كافة الدعم مادياً ومعنوياً لنجاح الجهاز.\n\n...( وال )...