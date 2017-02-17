كوبلر: الليبيين عانوا بما فيه الكفاية ولهم الحق في العيش بسلام ورخاء.

طرابلس 17 فبراير 2017 (وال) - طالب المبعوث الأممي إلى ليبيا "مارتن كوبلر" كل الأطراف الذين لم ينخرطوا حتى الآن في العملية السياسية بالانضمام إلى جهود التسوية السياسية .داعيا كل الفرقاء الليبيين إلى إعلاء مصلحة بلادهم فوق كل الاعتبارات . وقال " كوبلر " في بيان له أمس الخميس عشية الاحتفال بالذكرى السادسة لثورة 17 فبراير " يوجد أمام الليبيين الآن اتفاق سياسي قابل للتطبيق وبإمكانه مساعدة بلادهم على تجاوز الفوضى والمضي نحو إقامة دولة مستقرة وديمقراطية بمؤسسات قوية تخضع للمساءلة وتقوم على سيادة القانون" وأضاف " كوبلر " في بيانه أن الليبيين عانوا بما فيه الكفاية ، داعيا لضرورة استخدام موارد البلاد الطبيعية لتحسين حياة جميع الليبيين. ونوه على ضرورة إعطاء الفرصة للشباب بشكل خاص لتحقيق إمكاناتهم الكبيرة , فجميع الليبيين يستحقون العيش في سلام ورخاء. وأضاف " كوبلر " بأن الطريق إلى السلام طويل وشاق ويتطلب الالتزام وقبول الحلول الوسطية والعمل الجاد, وطمأن الشعب الليبي قائلا: "الأمم المتحدة متضامنة معكم ومع الجهود الجماعية التي ترمي إلى اختيار السلام بدلا من العنف والاستقرار بدلا من الفوضى. ...( وال ) ...