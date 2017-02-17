كوبلر: الليبيون عانوا بما فيه الكفاية ولهم الحق في العيش بسلام ورخاء.
الجمعة ، 17- 02- 2017 - 16:26:00
\\n\\nطرابلس 17 فبراير 2017 (وال) - طالب المبعوث الأممي إلى ليبيا \\\"مارتن \\nكوبلر\\\" كل الأطراف الذين لم ينخرطوا حتى الآن في العملية السياسية \\nبالانضمام إلى جهود التسوية السياسية .داعيا كل الفرقاء الليبيين إلى \\nإعلاء مصلحة بلادهم فوق كل الاعتبارات .\\nوقال \\\" كوبلر \\\" في بيان له أمس الخميس عشية الاحتفال بالذكرى السادسة \\nلثورة 17 فبراير \\\" يوجد أمام الليبيين الآن اتفاق سياسي قابل للتطبيق \\nوبإمكانه مساعدة بلادهم على تجاوز الفوضى والمضي نحو إقامة دولة مستقرة \\nوديمقراطية بمؤسسات قوية تخضع للمساءلة وتقوم على سيادة القانون\\\"\\nوأضاف \\\" كوبلر \\\" في بيانه أن الليبيين عانوا بما فيه الكفاية ، داعيا \\nلضرورة استخدام موارد البلاد الطبيعية لتحسين حياة جميع الليبيين. \\nونوه على ضرورة إعطاء الفرصة للشباب بشكل خاص لتحقيق إمكاناتهم الكبيرة ,\\nفجميع الليبيين يستحقون العيش في سلام ورخاء. \\n وأضاف \\\" كوبلر \\\" بأن الطريق إلى السلام طويل وشاق ويتطلب الالتزام \\nوقبول الحلول الوسطية والعمل الجاد, وطمأن الشعب الليبي قائلا: \\\"الأمم \\nالمتحدة متضامنة معكم ومع الجهود الجماعية التي ترمي إلى اختيار السلام \\nبدلا من العنف والاستقرار بدلا من الفوضى. \\n \\n ...( وال ) ...