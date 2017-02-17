كوبلر: الليبيون عانوا بما فيه الكفاية ولهم الحق في العيش بسلام ورخاء.

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طرابلس 17 فبراير 2017 (وال) - طالب المبعوث الأممي إلى ليبيا \\\"مارتن \

كوبلر\\\" كل الأطراف الذين لم ينخرطوا حتى الآن في العملية السياسية \

بالانضمام إلى جهود التسوية السياسية .داعيا كل الفرقاء الليبيين إلى \

إعلاء مصلحة بلادهم فوق كل الاعتبارات .\

وقال \\\" كوبلر \\\" في بيان له أمس الخميس عشية الاحتفال بالذكرى السادسة \

لثورة 17 فبراير \\\" يوجد أمام الليبيين الآن اتفاق سياسي قابل للتطبيق \

وبإمكانه مساعدة بلادهم على تجاوز الفوضى والمضي نحو إقامة دولة مستقرة \

وديمقراطية بمؤسسات قوية تخضع للمساءلة وتقوم على سيادة القانون\\\"\

وأضاف \\\" كوبلر \\\" في بيانه أن الليبيين عانوا بما فيه الكفاية ، داعيا \

لضرورة استخدام موارد البلاد الطبيعية لتحسين حياة جميع الليبيين. \

ونوه على ضرورة إعطاء الفرصة للشباب بشكل خاص لتحقيق إمكاناتهم الكبيرة ,\

فجميع الليبيين يستحقون العيش في سلام ورخاء. \

وأضاف \\\" كوبلر \\\" بأن الطريق إلى السلام طويل وشاق ويتطلب الالتزام \

وقبول الحلول الوسطية والعمل الجاد, وطمأن الشعب الليبي قائلا: \\\"الأمم \

المتحدة متضامنة معكم ومع الجهود الجماعية التي ترمي إلى اختيار السلام \

بدلا من العنف والاستقرار بدلا من الفوضى. \

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