وفد المجلس الأعلى للدولة يبحث في القاهرة الجمود السياسي للازمة السياسية في ليبيا.



القاهرة 17 فبراير 2017 ( وال) - قام وفد من أعضاء المجلس الأعلى للدولة

برئاسة النائب الثاني لرئيس المجلس \" محمد امعزب\" بزيارة أمس الخميس

للقاهرة لمناقشة الجمود السياسي الذي تمر بها الأزمة السياسية في ليبيا.

وكان في استقبال الوفد أعضاء اللجنة الوطنية المصرية المعنية بليبيا

برئاسة رئيس أركان القوات المسلحة المصرية \" محمود حجازي\" وبحضور وزير

الخارجية المصري \"سامح شكري\" .

وتناول اللقاء كافة المقترحات والخطوات العملية الممكنة التي تهدف

للخروج من حالة الانسداد والجمود الحالية التي تمر بها الأزمة السياسية

في ليبيا .

وأوضح الوفد أن المجلس الأعلى للدولة يرى أن يتم أي تعديل من خلال المجلس

الأعلى للدولة ومجلس النواب وفقاً لمخرجات الاتفاق السياسي .

وأكد وفد المجلس استعدادهم للعمل بشكل فوري للبدء في تشكيل وفد من

المجلس للحوار مع وفد من أعضاء مجلس النواب حول القضايا المطروحة للتعديل

في الاتفاق السياسي وفقاً لآلياته ، مناشدين زملائهم في مجلس النواب

الإسراع بتشكيل اللجنة الممثلة للمجلس والبدء في الحوار لإنتهاز الفرصة

السانحة لإنقاذ الوضع في ليبيا.

وطالبوا خلال لقائهم باللجنة الوطنية المصرية المعنية بليبيا بضرورة

تعهد جميع الأطراف بالالتزام بالإتفاق السياسي كإطار شرعي وحيد لحل

الأزمة قبل الشروع في أي عملية تفاوضية.

وأعرب المجتمعون عن إلتزامهم ببذل كل الجهود مع نظرائهم فى مجلس النواب

للخروج من حالة الإنسداد السياسى التى تواجهها ليبيا في المرحلة الحالية

، والتوصل لحلول توافقية تحافظ على وحدة الدولة الليبية ومدنيتها

والتوزيع العادل للموارد وتلتزم بالثوابت الوطنية المتفق عليها وتعيد

بناء مؤسسات الدولة الوطنية في ليبيا.

وأبدى أعضاء الوفد استعداد المجلس لمناقشة عودة أعضاء المؤتمر الوطني

السابقين الراغبين في الإلتحاق بالمجلس الأعلى للدولة.



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