البدء في تشريح عدد" 48 " جثمان متراكمة في دار الرحمة بمدينة سبها .

سبها 17 فبراير 2017 ( وال ) باشر الطبيب الشرعي بتشريح الجثامين المحفوظة بتلاجة دار الرحمة بمركز سبها الطبي والبالغ عددها 48 جثمان. ونقل المكتب الإعلامي لمركز سبها الطبي عن مدير المركز " عبد الرحمن عريش " قوله إن إدارة المركز قامت بإستدعاء طبيب شرعي من منطقة الجبل الغربي لغرض إتمام الإجراءات القانونية من اجل استكمال إجراءات الجثامين المحفوظة و دفنها وذلك نظرا للحالة التي يعانيها مركز سبها الطبي من تراكم للجثامين وعدم قيام الجهات ذات العلاقة بالإجراءات المتعلقة بها من حيث توفير طبيب شرعي لإتمام التقارير الطبية الشرعية للجثامين الموجودة بدار الرحمة . وناشد " عريش " وزارة العدل والجهات ذات العلاقة بضرورة توفير طبيب شرعي للمنطقة الجنوبية بشكل عاجل تفاديا لتراكم الجثامين الامر الذي يجبرنا على إقفال دار الرحمة بالمركز مرة اخرى . من جانبه قال مدير دار الرحمة السيد " حسن الزروق " إن الجثامين المحفوظه بالمركز اغلبها مجهولي الهوية ولا توجد أي مستندات أو وثائق تثبت هويتهم . ... ( وال سبها )..