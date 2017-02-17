حكومة الوفاق الوطني تتطلع لمساعدة الحلف الأطلسي في إنشاء المؤسسات الدفاعية.

بروكسل 17 فبراير 2017 ( وال)- أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ينس ستولتنبرغ" أمس الخميس أن حكومة الوفاق الوطني بقيادة " فايز السراج " قد قدمت طلبا رسميا للحلف لمساعدتها في مجال الدفاع. وأوضح " ستولتنبرغ " خلال ندوة صحفية عقدت بمقر المنظمة ببروكسل أن طلب السلطات الليبية المتضمن مساعدة الحلف الأطلسي لتدريب قواتها المسلحة و إنشاء مؤسساتها الدفاعية و الأمنية قد بلغنا به أول أمس الأربعاء. وأفاد المسؤول الأول للحلف الأطلسي أنه سيتم دراسة الطلب الليبي من قبل مجلس شمال الأطلسي الذي يضم 28 بلدا عضوا في الحلف مؤكدا أن أعضاء المنظمة سيقومون بدراسة الرد على هذا الطلب بمجرد أن يصبح الأمر ممكنا. وقال " ستولتنبرغ " إن دعم حلف الأطلسي لليبيا يمكن أن يتجسد بتقديم استشارات حول إنشاء وزارة دفاع عصرية و قيادة أركان عسكرية و مصالح للاستعلام و الأمن يقودها مدنيون. وكان الأمين العام للحلف الأطلسي قد عرض مطلع شهر فبراير دعم منظمته لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا من أجل مساعدتها في إنشاء مؤسساتها الوطنية الدفاعية و محاربة الإرهاب. ...( وال ) ...