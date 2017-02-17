مقتل 5 أشخاص في هجوم على دورية أمنية شمال باكستان.

إسلام آباد, 17 فبراير 2017 ( وال) - قتل خمسة أشخاص في هجوم شنه مسلحون اليوم الجمعة على سيارة تابعة لدورية أمنية في مدينة "ديرة إسماعيل خان" شمال غرب باكستان. وقالت مصادر أمنية باكستانية إن "المسلحين أطلقوا النار بالأسلحة الرشاشة على سيارة للشرطة كانت تقوم بأعمال دورية روتينية في المدنية مما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص من بينهم أربعة من رجال الشرطة وأحد المارة" مضيفة أن قوات الأمن "هرعت إلى موقع العملية وأمنت عملية نقل الضحايا إلى المستشفى". في غضون ذلك حذر رئيس أركان الجيش الباكستاني " قمر جاويد باجوه" في تصريحات اليوم ما سماه ب"أجهزة مخابرات أجنبية معادية" من "العبث" بأمن بلاده من خلال دعمها لتنظيمات إرهابية لتنفيذ أعمال لها في باكستان. وشدد على أن الجيش الباكستاني "لن يسمح لأحد استخدام أراضي بلاده ضد الدول المجاورة ويأمل في نفس الوقت من الدول المجاورة عدم السماح باستخدام أراضيها ضد باكستان". ...( وال )...