دراسة : فيتامين "د" مرتبط بخفض احتمالات الإصابة بالأمراض الصدرية.

لندن, 17 فبراير 2017 ( وال) - توصلت دراسة طبية إلى أدلة جديدة لأهمية تناول فيتامين"د" للمساعدة في خفض معدلات الالتهابات في الجهاز التنفسي, والتي تشمل نزلات البرد,التهاب الشعب الهوائية, والالتهاب الرئوي. وكان الباحثون البريطانيون في جامعة " ماري" بلندن, قد قاموا باستعراض الأبحاث السابقة التي أجريت على عدد من الأشخاص تناولوا مكملات غذائية لفيتامين "د", حيث وجدوا حدوث انخفاض بنسبة 12% في حالات التهاب الجهاز التنفسي الحاد. وقال الباحثون إن النتائج المتوصل إليها تدعم تطبيق تدابير الصحة العامة مثل تدعيم الغذاء بفيتامين "د" في محاولة لعلاج نقصه الحاد بين الكثيرين. من جانبه, اكد مارك بولاند الباحث في جامعة أوكلاند في نيوزيلاندا, على تدعيم استخدام مكملات فيتامين "د" في اللوقاية من المرض, خاصة بين أولئك الذين يعانون من انخفاض مستوياته في الدم. ... (وال) ...