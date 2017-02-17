نجاح عملية جراحية بمركز سبها الطبى لطفلة تبلغ من العمر خمسة سنوات .

سبها 17 فبراير 2017 ( وال ) - أجرى أطباء مختصون بمركز سبها الطبى امس الخميس عملية جراحية لازالة جسم غريب (Foreign body ) من جسم طفلة تبلغ من العمر خمسة سنوات . واوضح الاطباء بأن الطفلة كانت تعاني منذ فترة طويلة بألم في قدمها وهي من خارج مدينة سبها حيث سبق وان وصفت لها مسكانات للألم ( مضادات حيوية) ولكن مع ازدياد الألم على اثر ذلك دخلت المركز وبعد الكشف والمعاينة وتصوير الأشعة تبين أن هناك جسم غريب داخل القدم مما تطلب تدخل جراحى . وذكر الاطباء ان العملية كللت بالنجاح التام بفضل تضافر جهود الفريق الطبي الذي قام باجراء العملية . .... وال سبها ....