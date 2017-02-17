نجاح عملية جراحية بمركز سبها الطبى لطفلة تبلغ من العمر خمسة سنوات .الجمعة ، 17-02-2017 - 13:40:00

سبها 17 فبراير 2017 ( وال ) - أجرى أطباء مختصون بمركز سبها الطبى امس الخميس عملية جراحية لازالة جسم غريب (Foreign body ) من جسم طفلة تبلغ من العمر خمسة سنوات . واوضح الاطباء بأن الطفلة كانت تعاني منذ فترة طويلة بألم في قدمها وهي من خارج مدينة سبها حيث سبق وان وصفت لها مسكانات للألم ( مضادات حيوية) ولكن مع ازدياد الألم على اثر ذلك دخلت المركز وبعد الكشف والمعاينة وتصوير الأشعة تبين أن هناك جسم غريب داخل القدم مما تطلب تدخل جراحى . وذكر الاطباء ان العملية كللت بالنجاح التام بفضل تضافر جهود الفريق الطبي الذي قام باجراء العملية . .... وال سبها ....

الأكثر قراءة في وال

اكتشاف موقع أثري في تونس يعود إلى ما بين 80 إلى 100 ألف سنة قبل الميلاد.
الإيسيسكو تعلن عن دعمها لجهود اليونيسكو لحماية التراث في العراق و سوريا.
الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة اعتباراً من اليوم االخميس .

الأكثر قراءة في الأخبار السياسية

انضم للقائمة البريدية

قوانين الاستخدام والخصوصية :: وكالة الأنباء الليبية :: اتصل بنا