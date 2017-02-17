اجتماع لادارة الخدمات الصحية سبها .

سبها 17 فبراير 2017 ( وال )- بحث الاجتماع الذى عقد بمقر ادارة الخدمات الصحية بسبها اليومين الماضيين الخطوات والسبل لتذليل العقبات التى تواجه عمل المراكز الصحية ووحدات الرعاية الصحية الاولية بسبها . وناقش الاجتماع الذى عقد برئاسة مدير ادارة الخدمات الصحية سبها " يونس امحمد صالح الرقيق " عدد من القضايا المستعجلة التى تواجه تلك المرافق ووضع حلول عاجلة لها . كما نوقش فى الاجتماع آلية صرف العهد المالية لمدراء المراكز الصحية في بلدية سبها المخصصة لصيانة المبانى والمعدات الطبية وشراء المستلزمات لهذه المراكز. واعلن مدير ادارة الخدمات الصحية بسبها بأن مؤسسة الشيخ الطاهر الزاوى للاعمال الخيرية ستقوم بالمساهمة في صيانة المراكز الصحية " القرضة ، المنشية ، المختبر المرجعى ، الجديد ، الثانوية . ..... وال سبها .....