متابعة سير العملية التعليمية ببلدية البوانيس .

سبها 17 فبراير 2017 ( وال)- تابع الاجتماع الذى عقده امس الاول السيد مدير مكتب الخدمات التعليمية ببلدية البوانيس السيد " مصطفى بشير اقدورة " مع منسقى النشاط المدرسى بالمؤسسات التعليمية بالبلدية سير العملية التعليبمية وتفعيل النشاط المدرسى . وتم خلال الاجتماع استعراض الخطوات اللازمة لتفعيل النشاط المدرسى وسبل الاهتمام بالمواهب والعمل على صقلها فى المجالات الثقافية والادبية والرياضية فى مختلف المراحل التعلايمية . .... وال سبها .....