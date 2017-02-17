متابعة سير العملية التعليمية ببلدية البوانيس .الجمعة ، 17-02-2017 - 13:28:00

سبها 17 فبراير 2017 ( وال)- تابع الاجتماع الذى عقده امس الاول السيد مدير مكتب الخدمات التعليمية ببلدية البوانيس السيد " مصطفى بشير اقدورة " مع منسقى النشاط المدرسى بالمؤسسات التعليمية بالبلدية سير العملية التعليبمية وتفعيل النشاط المدرسى . وتم خلال الاجتماع استعراض الخطوات اللازمة لتفعيل النشاط المدرسى وسبل الاهتمام بالمواهب والعمل على صقلها فى المجالات الثقافية والادبية والرياضية فى مختلف المراحل التعلايمية . .... وال سبها .....

الأكثر قراءة في وال

اكتشاف موقع أثري في تونس يعود إلى ما بين 80 إلى 100 ألف سنة قبل الميلاد.
الإيسيسكو تعلن عن دعمها لجهود اليونيسكو لحماية التراث في العراق و سوريا.
الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة اعتباراً من اليوم االخميس .

الأكثر قراءة في الأخبار السياسية

انضم للقائمة البريدية

قوانين الاستخدام والخصوصية :: وكالة الأنباء الليبية :: اتصل بنا