موجز لاهم الأنباء المحلية حتى الساعة 12 ظهرا ليوم الجمعة 17 فبراير 2017 .

م . = طرابلس - العديد من المواطنين يعبرون عن فرحتهم الغامرة بحلول العيد السادس لثورة 17 فبراير، مؤكدين ان هذا العيد أعاد إليهم روح الثورة التي قادها الشباب قبل ست سنوات بكل شجاعة وعبروا عن ضمير شعبهم حتى تحققت الحرية والكرامة للوطن والمواطن . = طرابلس - ميدان الشهداء بطرابلس يشهد مساء أمس احتفالات بمناسبة الذكرى السادسة لثورة السابع عشر من فبراير . = طرابلس - السفن والبواخر الراسية في ميناء طرابلس تطلق صفاراتها مشاركة في الاحتفالات بثورة فبراير . = بنغازي - مجلس النوّاب يهنئى الشعب الليبي بالذكرى السادسة لثورة السابع عشر من فبراير، التي ضحى لأجلها الليبيون لنيل الحرية والمساواة ورفع الظلم وتحقيق العدالة ، داعياً الشعب إلى المحافظة عليها. = طرابلس - المبعوث الأممى إلى ليبيا ، مارتن كوبلر، يهنئى الشعب الليبى بالذكرى السادسة لثورة 17 فبراير ، ويدعو الجماعات المتنافسة فى ليبيا إلى إعلاء مصلحة بلدهم فوق كل الاعتبارات الأخرى . = طرابلس - مصلحة الجمارك تهنئى الشعب الليبي بقدوم العيد السادس لثورة 17 فبراير المجيدة محيية بإجلال وإكبار في هذا العيد أرواح الشهداء الأبرار الذين قدموا دمائهم الزكية فداء من أجل حرية وكرامة الوطن وطووا وإلى الأبد صفحة مظلمة من تاريخ شعبنا . = الجزائر - ليبيا تشارك في المهرجان المغاربي الخامس للمسرح بالجزائرالذي إنطلق عشية أمس الخميس بمنطقة الوادي الجزائرية بمشاركة 11 فرقة مسرحية من ثماني دول عربية بينها ليبيا . ( وال )