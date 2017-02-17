العديد من المواطنين يعبرون عن فرحتهم الغامرة بحلول العيد السادس لثورة 17 فبراير .

طرابلس 17 فبراير 2017 (وال)- عبر العديد من المواطنين عن فرحتهم الغامرة بحلول العيد السادس لثورة 17 فبراير، مؤكدين ان هذا العيد أعاد إليهم روح الثورة التي قادها الشباب قبل ست سنوات بكل شجاعة وعبروا عن ضمير شعبهم حتى تحققت الحرية والكرامة للوطن والمواطن . وأكدوا في مقابلات مع مندوبي وكالة الأنباء الليبية " وال " عشية الاحتفال بالعيد السادس للثورة أيمانهم المطلق بالقيم والمبادىء التى قامت من أجلها ثورة 17 فبراير، وانه لا تراجع بعد أن أنهت الثورة وإلى غير رجعة مرحلة الظلم والطغيان والهوان والجهل والتخلف . وناشد المواطنون بهذه المناسبة القوى السياسية بالالتزام بمصالح ليبيا العليا ، وإنكار الذات ، والعمل على تذليل العقبات على قاعدة الحوار الأخوي والتسامح ، وطى صفحة الإنقسام الأسود احتراما واكبارا لتضحيات شهداء الثورة والتزامنا بمبادئ وقيم ثورة 17 فبراير.. مؤكدين بان الشعب الليبي يراقب وعن كثب تحركات القوى الوطنية كافة ويقيمها ، ولا هدف له إلا تحقيق أمانيه وطموحاته ، ولن ينحاز إلا لمن يعبر به هذه المرحلة الحرجة ، ويحقق له أهدافه فى مستقبل مشرق وغد واعد . وعبروا عن رفضهم لكل المحاولات اليائسة لتشويه صورة ليبيا في الداخل والخارج وشل مظاهر الحياة العامة في ليبيا والتى لا تهدف الا لزعزعة أمن الوطن والمواطن .. مؤكدين إن الشعب الليبي العظيم مهما تعاظمت عليه المحن والعقبات التي يواجهها يثبت للعالم مع اشراقة كل شمس مدى وعيه وتحضره . ( وال )