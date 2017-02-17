مجلس النواب يهنيء الشعب الليبي بالذكرى السادسة لثورة فبراير.

بنغازي 17 فبراير 2017 و. ر (وال) - هنأ مجلس النوّاب الشعب الليبي بالذكرى السادسة لثورة السابع عشر من فبراير، التي ضحى لأجلها الليبيون لنيل الحرية والمساواة ورفع الظلم وتحقيق العدالة ، داعياً الشعب إلى المحافظة عليها. وأضاف المجلس، في بيان صادر عنه أمس الخميس أنه "لا يزال يبذل كل الجهود من أجل الحفاظ على وحدة التراب الليبي والنهوض به وتأسيس دولة ديمقراطية تحمي كرامة الوطن المواطن وتقديس حقوقه في العيش الكريم". وأكد المجلس بالمناسبة دعمه لبناء القوات المسلحة الليبية للذود عن الوطن من كل اعتداء ، وتمسكه بالمسار الديمقراطي والتبادل السلمي للسلطة واحترام الإعلان الدستوري ، وسعيه منذ انتخابه لإحقاق المصالحة الوطنية الشاملة والعفو العام ولملمة الجراح وإعادة إعمار البلاد وتحقيق الرخاء للشعب. ...( وال ) ...