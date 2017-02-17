وزارة العدل الأمريكية تطلب من محكمة "سان فرانسيسكو" التخلي عن إجراءات استئناف الأمر الخاص بالهجرة .

واشنطن 17 فبراير 2017 (وال)- طلبت وزارة العدل الأمريكية من محكمة الاستئناف في "سان فرانسيسكو" , التخلي عن الإجراءات المتعلقة باستئناف الأمر التنفيذي الخاص بالهجرة الذي كان الرئيس دونالد ترامب قد أصدره , وذلك رغم الإعلان الأخير أنه سيصدر الأسبوع المقبل أمرا تنفيذيا جديدا لهذا الغرض. ونقلت قناة الحرة عن الوزارة الأمريكية اليوم الجمعة تأكيدها بأن الرئيس ترامب "لا يريد إضاعة الوقت ويرغب في اتخاذ إجراءات فورية لحماية البلاد". وكتب محامو الحكومة في مذكرة أرسلوها إلى المحكمة أنه "بدلا من استمرار الخلاف أمام المحكمة يعتزم الرئيس ترامب إلغاء المرسوم ليقرر بدلا منه مرسوما جديدا معدلا بشكل كبير". وكان قاض فيدرالي في "سياتل" قد علق الأمر التنفيذي في 3 فبراير الجاري فيما أبقت محكمة استئناف في "سان فرانسيسكو" هذا التعليق.