البنتاجون يكشف استخدام قنابل يورانيوم منضب في العمليات الامريكية ضد داعش في سوريا .

واشنطن 17 فبراير 2017 (وال)- كشفت وزارة الدفاع الأمريكية عن استخدام الولايات المتحدة مرتين في العام 2015 قنابل يورانيوم منضب مثيرة للجدل في عملياتها ضد تنظيم "داعش" الارهابي. و ذكرت وزارة الدفاع اليوم الجمعة أن قنابل اليورانيوم المنضب استخدمت مرتين,في 16 و22 نوفمبر 2015 خلال عمليات قصف استهدفت قوافل شاحنات نقل لتنظيم داعش في سوريا حيث تم تدمير مئات من الشاحنات في ذلك القصف . وقال المتحدث باسم قيادة القوات العسكرية في الشرق الأوسط "جوش جاك" ان 5 آلاف و265 قنبلة من اليورانيوم المنضب استخدمت في هاتين العمليتين وقد أطلقتها طائرات هجومية من طراز أ-10 إلى جانب قذائف حارقة أخرى . وأوضح أن هذا المزيج من القنابل الحارقة قد اختير بهدف التوصل إلى احتمال أكبر لتدمير قافلة الشاحنات مضيفا أن الولايات المتحدة قد تستخدم تلك القنابل مجددا ضد عناصر التنظيم المتطرف إذا اقتضت الحاجة . وقنابل اليورانيوم المنضب هي ذخائر مضادة للدروع تثير انتقادات بسبب المخاطر التي قد تتسبب بها على صحة الجنود الذين يستخدمونها والمجتمعات التي تعيش في المناطق المستهدفة . و استنادا إلى برنامج الأمم المتحدة للبيئة فإن اليورانيوم المنضب هومعدن ثقيل وملوث كيميائي وإشعاعي" يمثل "حوالى 60 في المائة من النشاط الإشعاعي لليورانيوم الطبيعي".