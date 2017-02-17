كأس العالم : رئيس ''الفيفا'' يؤيد فكرة التنظيم المشترك لنسخة 2026 .

الدوحة 17 فبراير 2017 (وال)- قال السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أنه يؤيد فكرة إقامة بطولة كأس العالم عام 2026 في عدة دول وفي أكثر من مقر في كل واحدة منها. وقال إنفانتينو - خلال زيارته لقطر أمس الخميس : "سنطرح فكرة التنظيم المشترك للمونديال لأننا نحتاج إظهار أن "الفيفا" حكيم وعلينا التفكير في الاستمرارية على المدى البعيد". ويرى رئيس الهيئة الكروية الأكبر في العالم أن هذه الفكرة تتماشى مع سياسات الاستمرارية التي ينتهجها الاتحاد الدولي للعبة قائلا "من الممكن أن تتحد دولتان أو ثلاث أو حتى أربع دول ويقدمون مشروعا مشتركا بثلاثة أو أربعة أو خمسة ملاعب لكل منها" مشيرا إلى أنه سيكون أمرا مثاليا أن تكون الدول المتقدمة لتنظيم مونديال 2026 قريبة لدواعي تتعلق بسهولة التنقل والسفر فيما بينها.