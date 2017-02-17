خروج بريطانيا من الاتحاد قد يستغرق أكثر من عامين .الجمعة ، 17-02-2017 - 11:07:00

بروكسل 17 فبراير 2017 (وال)- رجح رئيس المفوضية الأوروبية "جان كلود يونكر" أن تستغرق عملية خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي أكثر من عامين. وقال يونكر في تصريحات أوردتها قناة "سكاي نيوز" الإخبارية اليوم الجمعة " لا أعتقد.. أننا سننجح خلال 24 شهرا في إعداد الترتيبات لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتشكيل العلاقة بكاملها بين بريطانيا والقارة الأوروبية". و أكد يونكر "ضرورة تغيير 20 ألف قانون على الأقل في بريطانيا قبل أن تترك الاتحاد " مضيفا أنه "لا يحق لبريطانيا إبرام اتفاقات للتجارة الثنائية بينما لا تزال في الاتحاد". وكانت رئيسة الوزراء البريطانية "تيريزا ماي" قالت " إنها ستفعل المادة 50 من معاهدة "لشبونة" في مارس المقبل لبدء محادثات الانسحاب التي يمكن أن تستمر لما يصل إلى عامين".

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