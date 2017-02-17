كوريا الجنوبية تنشر 1200 قنبلة موجهة بنظام تحديد المواقع عام 2018.

سيول 17 فبراير 2017( وال)- أعلنت كوريا الجنوبية اليوم الجمعة انها تعتزم نشر حوالي 1200 قنبلة موجهة بنظام تحديد المواقع العالمي بنهاية العام القادم وسط التهديدات المتنامية من كوريا الشمالية. و ذكرت وكالة مشتريات الدفاع الكورية الجنوبية أن الجيش نجح في الشهر الماضي في اختبار قنبلة تعمل بنظام تحديد المواقع كان قد تم تطويرها من قبل وكالة تطوير معدات الدفاع في نهاية عام 2012. وأوضحت في بيان بثته وكالة أنباء " يونهاب" الكورية الجنوبية أن القنابل المزودة بأدوات لتفادي تشويش نظام تحديد المواقع تنطلق مباشرة نحو الهدف المحدد و يمكنها تغيير هدفها ومسارها اعتمادا على الظروف. ...( وال )...