ليبيا تطلب مساعدة الحلف الأطلسي لإنشاء مؤسساتها الدفاعية .

بروكسل 17 فبراير 2017 (وال)- أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ( ناتو) أمس الخميس أن حكومة الوفاق الوطني بقيادة " فايز السراج " قد قدمت طلبا رسميا للحلف لمساعدتها في مجال الدفاع . وأوضح ذات المسؤول خلال ندوة صحفية عقدها بمقر المنظمة ببروكسل أن " طلب السلطات الليبية المتضمن مساعدة الحلف الأطلسي لتدريب قواتها المسلحة وإنشاء مؤسساتها الدفاعية والأمنية قد بلغنا الأربعاء". وأفاد المسؤول الأول للحلف الأطلسي أنه سيتم دراسة الطلب الليبي من قبل مجلس شمال الأطلسي الذي يضم 28 بلدا عضوا في الحلف ، مؤكدا أن أعضاء المنظمة سيقومون بدراسة الرد على هذا الطلب "بمجرد أن يصبح الأمر ممكنا". وكان الأمين العام للحلف الأطلسي قد عرض مطلع شهر فبراير الجاري دعم منظمته لحكومة الوفاق الوطني من أجل مساعدتها في إنشاء مؤسساتها الوطنية الدفاعية ومحاربة الإرهاب. وكان نفس المتدخل قد صرح في ندوة صحفية عقب لقاء خص به رئيس حكومة الوفاق الوطني" فايز السراج " بمقر المنظمة ببروكسل " إن حلف شمال الأطلسي مستعد لمساعدة الليبيين في بناء مؤسسات أمن ودفاع ناجعة وتعزيز قدرتها على محاربة الإرهاب وتوفير ظروف ملائمة للسلم". كما أوضح قائلا أن دعم حلف الأطلسي لليبيا يمكن أن يتجسد بـ " تقديم استشارات حول إنشاء وزارة دفاع عصرية وقيادة أركان عسكرية ومصالح للاستعلام والأمن يقودها مدنيون". وإذ ذكّر بأن منظمته تدعم عملية "صوفيا" للاتحاد الأوربي بمنطقة المتوسط على الصعيد اللوجسيتي و تبادل المعلومات فقد أكد السيد " جانز ستولتنبارغ " أن الحلف يمكنه أيضا دعم جهود الاتحاد الأوربي لتعزيز حراس السواحل والبحرية الليبيين في حالة تقديم طلب له. من جهته صرح رئيس حكومة الوفاق الوطني أن " منظمة الحلف الأطلسي تعتبر إحدى المؤسسات التي نعتمد عليها لتعزيز قدراتنا الأمنية" ومحاربة الإرهاب وظواهر أخرى لا سيما الهجرة غير الشرعية". (وال)