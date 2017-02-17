الاتفاق على رفع الغطاء الاجتماعي عن الخارجين عن القانون بمزدة .
الجمعة ، 17- 02- 2017 - 10:45:00
\n\n\n مزدة 17 فبراير 2017 (وال)- خلص الاجتماع الأمني الذي عقد أمس وضم \nمدير الامن ببلدية الشويرف وأعيان المنطقه بحضور عميد البلدية المكلف \nورئيس مجلس الشورى بالبلدية وعدد من الضباط الأمنيين إلى الاتفاق على رفع\nالغطاء الاجتماعي عن الخارجين عن القانون ، والتنسيق بينهما لتشكيل غرفة \nعمليات مشتركة ، وتفعيل بوابه منطقة الفات والغيلانية ، وتسيير دوريات \nمتحركة على الطريق العام .\n هذا وكان الاجتماع الذي حظي بنقاش مستفيض تناول بالخصوص تقييم الوضع \nالأمني والخروقات الأمنيه التي تقع على الطريف العام الرابط بين الشمال \nوالجنوب والمار بالحدود الاداريه للبلدية وظاهرة الحرابة والسطو المسلح .\n \n ( وال - مزدة )