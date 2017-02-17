الاتفاق على رفع الغطاء الاجتماعي عن الخارجين عن القانون بمزدة .







مزدة 17 فبراير 2017 (وال)- خلص الاجتماع الأمني الذي عقد أمس وضم

مدير الامن ببلدية الشويرف وأعيان المنطقه بحضور عميد البلدية المكلف

ورئيس مجلس الشورى بالبلدية وعدد من الضباط الأمنيين إلى الاتفاق على رفع

الغطاء الاجتماعي عن الخارجين عن القانون ، والتنسيق بينهما لتشكيل غرفة

عمليات مشتركة ، وتفعيل بوابه منطقة الفات والغيلانية ، وتسيير دوريات

متحركة على الطريق العام .

هذا وكان الاجتماع الذي حظي بنقاش مستفيض تناول بالخصوص تقييم الوضع

الأمني والخروقات الأمنيه التي تقع على الطريف العام الرابط بين الشمال

والجنوب والمار بالحدود الاداريه للبلدية وظاهرة الحرابة والسطو المسلح .



( وال - مزدة )