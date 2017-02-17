بث احتفالات ذكرى ثورة 17 فبراير مباشرة على القمر الصناعي عرب سات.
الجمعة ، 17- 02- 2017 - 08:33:00
طرابلس 16 فبراير 2017 (وال) - تلفت اللجنة المشرفة على الاحتفالات بالذكرى السادسة لثورة السابع عشر من فبراير عناية الاعلاميين و المتابعين لهذه الاحتفالات ان نقل الاحتفاليه من العاصمه طرابلس ميدان الشهداء سيكون متاح ومباشر ة على القمر الصناعي عرب سات \n 5A \n درجة 30.5 \nDownlink 12532.653\nDvbs2\n8bsk\nSymbol rate 2.690\n عبر منظومه اتحاد اذاعات الدول العربيه وذلك طلية اليوم الجمعه 17 فبراير 2017 وبذلك تكون جميع اذاعات الدول العربيه متاح لها النشر والبث لوقائع الاحتفال ومشاركة الشعب الليبي افراحه بثورته المجيدة.\n..(وال)..