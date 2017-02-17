المبعوث الأممى لدى ليبيا يهنئ الليبيين بالذكرى السادسة لثورة فبراير.

طرابلس 17 فبراير 2017 (وال) - هنأ المبعوث الأممى إلى ليبيا ، مارتن كوبلر، الشعب الليبى بمناسبة الذكرى السادسة لثورة 17 فبراير . ودعا" كوبلر" فى بيان له اليوم ، الجماعات المتنافسة فى ليبيا إلى إعلاء مصلحة بلدهم فوق كل الاعتبارات الأخرى ، داعيًا أولئك الذين لم ينخرطوا حتى الآن فى العملية على الانضمام إلى الجهود الرامية لإيجاد حل سياسى شامل للجميع وتوافقى للأزمة الجارية. وقال" كوبلر " يوجد أمام الليبيين الآن اتفاق سياسى قابل للتطبيق وبإمكانه مساعدة بلادهم على تجاوز الفوضى والمضى نحو إقامة دولة مستقرة وديمقراطية بمؤسسات قوية تخضع للمساءلة وتقوم على سيادة القانون" . ودعا " كوبلر " الليبيين الاستفادة من موارد بلادهم الطبيعية لتحسين حياتهم ، مشيرًا لضرورة إعطاء الفرصة للشباب بشكل خاص لتحقيق إمكاناتهم الكبيرة . وضمأن كوبلر، في ختام تهنيئته الشعب الليبى قائلا: "الأمم المتحدة متضامنة معكم ومع الجهود الجماعية التى ترمى إلى اختيار السلام بدلاً من العنف والاستقرار بدلاً من الفوضى". ...( وال ) ...