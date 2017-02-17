البيت الأبيض: مرشح ترامب لمنصب مستشار الأمن القومي رفض العرض .

واشنطن 17 فبراير 2017 (وال)- رفض الأميرال السابق "روبرت هاروارد" الذي رشحه الرئيس دونالد ترامب لمنصب مستشار الأمن القومي العرض. و نقلت مصادر اعلامية عن مسؤول كبير في البيت الابيض قوله اليوم الجمعة ان رفض هاروارد للمنصب يعود لأسباب عائلية ومالية . وقال هاروارد في بيان انه رفض هذا المنصب لأنه لا يمكنه أن يقوم بهذا الالتزام موضحا أن هذا العمل يتطلب 24 ساعة في اليوم وتركيزا على مدى سبعة أيام في الأسبوع والتزاما للقيام بذلك في شكل صحيح هو ما لا يمكنني أن أقوم بهذا الالتزام حاليا. ويعد وهاروارد من كبار المسؤولين التنفيذيين في شركة "لوكهيد مارتن" للمعدات الدفاعية وتم عرض المنصب عليه بعد أن أقال الرئيس ترامب "مايكل فلين" بدعوى تضليله نائب الرئيس مايك بنس بشأن محادثاته مع سفير روسيا بالولايات المتحدة .