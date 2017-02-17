سيول وواشنطن وطوكيو تؤكد ضرورة نزع الأسلحة النووية لبيونغ يانغ .

بون 17 فبراير 2017 (وال)- اتفقت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان على بذل الجهود اللازمة لنزع السلاح النووي لكوريا الشمالية" بطريقة كاملة ويمكن التحقق منها ولا رجعة فيها". وقد شارك وزراء خارجية كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان مساء امس الخميس بمدينة " بون" الالمانية في اجتماعات وزراء خارجية مجموعة العشرين. وأكد الوزراء الثلاثة في بيان مشترك "أن كوريا الشمالية ينبغي أن تتخلى عن برامجها النووية والصاروخية بطريقة كاملة ويمكن التحقق منها ولا رجعة فيها وتلتزم بقرارات مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة التي تعتبر إجراءات رئيسية للحفاظ على الاستقرار في المنطقة". وشدد الوزراء على أن كوريا الشمالية تتجاهل قرارات مجلس الأمن التي تحظر برامجها النووية والصاروخية معربين عن الإدانة الشديدة لإطلاق الصاروخ التجريبي الذي أجرته كوريا الشمالية يوم الأحد الماضي . وقال الوزراء إنهم يتعاونون مع بعضهم البعض لتنفيذ جميع الدول لجميع الالتزامات والتعهدات التي ينص عليها قرارا مجلس الأمن رقما 2270 و2321 موضحين أن كوريا الشمالية ستواجه إجراءات أقوى من قبل المجتمع الدولي بسبب أفعالها المنتهكة لقرارات مجلس الأمن. وأكدوا "أن الدول المجاورة لكوريا الشمالية أو الدول المتأثرة بأفعالها المتسببة في الاضطرابات تدعوها إلى الامتناع عن أعمالها الاستفزازية".