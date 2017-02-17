إسبانيا تعرب عن ارتياحها لموافقة البرلمان الأوروبي على اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي وكندا .

مدريد 17 فبراير 2017 (وال)- أعربت إسبانيا عن ارتياحها لمصادقة البرلمان الأوروبي خلال جلسة عامة بستراسبورغ على الاتفاقية الاقتصادية والتجارية الشاملة بين الاتحاد الأوروبي وكندا. وأوضح بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الاسبانية أن مدريد "ترحب بموافقة البرلمان الأوروبي بأغلبية كبيرة" على اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي وكندا التي كان قد تم التوقيع عليها في 30 أكتوبر الماضي ببروكسل. وأضاف أن حكومة إسبانيا تعتبر أن تنفيذ هذه الاتفاقية سيجلب "فوائد كبيرة" لإسبانيا والاتحاد الأوروبي وكندا إذ ستسهل التبادلات في مجال التجارة والسلع والخدمات والاستثمار والوصول للصفقات العمومية وإنشاء المقاولات . وتابع أن الاتفاقية ستحافظ على معايير الإنصاف في علاقات العمل وحماية البيئة والوقاية من إساءة استخدام تسميات المنشأ مبرزا أن "بدء العمل بها سيساهم في تطوير تجارة حرة ومنفتحة وعادلة ونموذج يحتذى به في العلاقات الاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي وقوى أخرى". وصادق البرلمان الأوروبي على اتفاق التبادل الحر بين الاتحاد الأوروبي وكندا بأغلبية 408 أصوات مقابل 254 صوتا لصالح الاتفاق مع امتناع 33 عضوا عن التصويت. وستدخل هذه الاتفاقية التي أطلق عليها الاتفاقية التجارية والاقتصادي الشاملة حيز التنفيذ مؤقتا ابتداء من شهر أبريل المقبل وذلك في انتظار أن يتم التصديق عليها من قبل البرلمانات الوطنية. وتنص هذه الاتفاقية على رفع غالبية الحواجز أمام الواردات وتمكين الشركات الكندية والأوروبية من المشاركة في الصفقات العومية وفي الخدمات والاستثمار في كندا والاتحاد الأوروبي.