إصابة فلسطيني جراء دهسه من قبل مستوطن شمال الخليل .

الخليل 17 فبراير 2017 (وال)- دهس مستوطن اسرائيلي امس الخميس مواطن فلسطيني على مدخل بلدة بيت أمر شمال مدنية الخليل. وذكرت مصادر محلية فلسطينية أن المستوطن الاسرائيلي دهس المواطن الفلسطيني بسيارته عمدا ما أدى إلى إصابته بشكل مباشر. وأعلنت قوات الاحتلال الاسرائيلي من جانبها بانها أغلقت المنطقة وان المصاب تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج . وذكرت المصادر الفلسطينية ان قوات الاحتلال اقتحمت بلدة حوارة جنوب نابلس ودهمت عمارة سكنية وعاثت فسادا بشققها وخربت محتوياتها بعد خلع أبوابها وتدمير محتوياتها .