انعقاد الاجتماع التاسع لوزراء خارجية دول تجمع "ميكتا" .

مكسيكو سيتي 17 فبراير 2017 (وال)- عقد بالمكسيك امس الخميس الاجتماع التاسع لوزراء خارجية دول تجمع "ميكتا" الذي يضم كلا من المكسيك وأندونيسيا وكوريا الجنوبية وتركيا وأستراليا. ويعد "ميكتا" بمثابة فضاء يسعى للنهوض بالعلاقات الثنائية بين أعضائه وتقوية التعاون وتسهيل الجهود المشتركة لتعزيز القضايا ذات الاهتمام المشترك في الأجندة الدولية . وذكر بيان صادر عن الخارجية المكسيكية امس الخميس أنه في إطار اجتماع وزراء خارجية مجموعة الـ20 التي تعقد في بون بألمانيا شارك وزير الخارجية المكسيكي لويس فيدغراي كاسو في الاجتماع التاسع لوزراء خارجية دول "ميكتا" إلى جانب نظرائه من أندونيسيا ريتنو مارسودي وجمهورية كوريا الجنوبية يون بيونغ سيه وتركيا مولود جاويش أوغلو ونائب وزير الشؤون الخارجية والتجارة في أستراليا غاري كوينلان. وعبر المجتمعون في بيانهم عن تأييدهم للإجراءات المتعددة الأطراف في إطار منظمة الأمم المتحدة ومجموعة الـ20 وعزمهم على مواصلة تعزيز التبادل الحر على الصعيد العالمي. ويذكر أن دول تجمع "ميكتا" تمثل معا 8 في المئة من الناتج الداخلي الخام العالمي ويبلغ تعداد سكانها أكثر من 530 مليون نسمة .