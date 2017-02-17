ليبيا تشارك في المهرجان المغاربي الخامس للمسرح بالجزائر .
الجمعة ، 17- 02- 2017 - 09:05:00
\n\nالجزائر17 فبراير 2017 ( وال) - إنطلقت مساء أمس الخميس بمنطقة الوادي \nالجزائرية فعاليات المهرجان المغاربي الخامس للمسرح بمشاركة 11 فرقة \nمسرحية من ثماني دول عربية من بينها ليبيا . \n وتشارك ليبيا في هذا المهرجان بعرض مسرحي واحد لفرقة الهئية العامة \nللسينما والمسرح والفنون بعنوان \" صورة باهتة\" .\n وبرمجت خمس ورشات ضمن هذه الفعاليات الثقافية يؤطرها مختصون في \nعالم المسرح ، كما تشهد فعاليات هذه الدورة تكريم العديد من الأسماء \nاللامعة في عالم المسرح العربي من أبرزهم الممثلة المسرحية الليبية \nالراحلة \"سعاد خليل\" إلى جانب أسماء أخرى ساطعة في فضاء المسرح المغاربي \n. \nيشار إلى أن المهرجان المغاربي للمسرح في دورته الخامسة (16 - 19 فبراير)\nيحمل إسم الأديب الجزائري الكبير الراحل كاتب ياسين.\n ...( وال ) ...