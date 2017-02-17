ليبيا تشارك في المهرجان المغاربي الخامس للمسرح بالجزائر .





الجزائر17 فبراير 2017 ( وال) - إنطلقت مساء أمس الخميس بمنطقة الوادي

الجزائرية فعاليات المهرجان المغاربي الخامس للمسرح بمشاركة 11 فرقة

مسرحية من ثماني دول عربية من بينها ليبيا .

وتشارك ليبيا في هذا المهرجان بعرض مسرحي واحد لفرقة الهئية العامة

للسينما والمسرح والفنون بعنوان \" صورة باهتة\" .

وبرمجت خمس ورشات ضمن هذه الفعاليات الثقافية يؤطرها مختصون في

عالم المسرح ، كما تشهد فعاليات هذه الدورة تكريم العديد من الأسماء

اللامعة في عالم المسرح العربي من أبرزهم الممثلة المسرحية الليبية

الراحلة \"سعاد خليل\" إلى جانب أسماء أخرى ساطعة في فضاء المسرح المغاربي

.

يشار إلى أن المهرجان المغاربي للمسرح في دورته الخامسة (16 - 19 فبراير)

يحمل إسم الأديب الجزائري الكبير الراحل كاتب ياسين.

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