مسلحون مجهولون يقتلون 5 أشخاص على الأقل في هجوم على سيارة شرطة بباكستان .

إسلام آباد 17 فبراير 2017 (وال)- هاجم مسلحون مجهولون سيارة تابعة للشرطة الباكستانية وقتلوا خمسة أشخاص على الأقل جراء هذا الهجوم . وذكرت قناة "جيو" الباكستانية امس الخميس أن أربعة من القتلى في هذا الهجوم الذي وقع بالقرب من منطقة "ميشن مور" من رجال الشرطة مشيرة إلى أن الجناة تمكنوا من الفرار. ولم تعلن أي جهة -حتى الآن- مسئوليتها عن هذا الهجوم الذي يأتي بعد ساعات قلائل من الانفجار الهائل الذي وقع داخل أحد الأضرحة الصوفية في "سيهوان" الباكستانية وأسفر عن مصرع 72 شخصا وجرح أكثر من 150 آخرين .