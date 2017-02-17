برلين تحذر من خطورة النشاط الاستيطاني الاسرائيلي على حل الدولتين.

برلين 17 فبراير 2017 (وال)- حذرت ألمانيا امس الخميس من خطورة نشاط اسرائيل الاستيطاني الذي اعتبرته سيقضي على حل الدولتين . وحذر وزير خارجية ألمانيا "زيغمار غابرييل" من أن "النشاط الاستيطاني الإسرائيلي المستمر على الأراضي الفلسطينية قد يقضي على احتمالات تنفيذ مشروع حل الدولتين ويزيد من خطر الصراع في المنطقة". وقال غابرييل في مؤتمر صحفي خلال اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين في بون " نحن قلقون من أن بناء المستوطنات بدون حدود سوف يجعل من حل الدولتين أمرا مستحيلا ويمكن أن يزيد من مخاطر الصراع في الشرق الأوسط بما في ذلك احتمال نشوب حرب" .