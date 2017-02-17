ميدان الشهداء بطرابلس يشهد مساء أمس احتفالات بمناسبة الذكرى السادسة لثورة السابع عشر من فبراير .
الجمعة ، 17- 02- 2017 - 08:45:00
\n\n طرابلس 17 فبراير 2017 ( وال) - انطلقت مساء أمس الخميس بطرابلس \nالاحتفالات بالذكرى السادسة لثورة السابع عشر من فبراير . \n فقد شهد ميدان الشهداء بطرابلس عروض فنية شاركت في تقديمها الفرقة \nالوطنية للفنون الشعبية ،وفرقة طرابلس للمالوف والموشحات ،وتم تقديم \nووصلات فنية غنائية بالاضافة الى عروض شعبية وكذلك عروض للازياء الشعبية \nبمشاركة مجموعة من الاطفال والكبار ، وعروض تارقيه . \n كما تضمن برنامج الاحتفال عروض التدريجة الطرابلسية ، ولوحات من \nالتراث الليبي بمشاركة من مختلف مدن ليبيا . \n وتم على هامش الاحتفال أمس افتتاح معرض فبراير الذي اقامه الاتحاد \nالليبي لروابط ومنظمات اسر الشهداء والمفقودين بمشاركة العديد من \nالمنظمات التي تعنى التنمية البشرية والمكتبة القومية المركزية ومنظمة \nالعمل التطوعي طرابلس . \n وشاركت السفن والبواخر الراسية في ميناء طرابلس البحري في الاحتفال \nباطلاق صفاراتها مشاركة منها في الاحتفالات بالذكرى السادسة لثورة السابع\nعشر من فبراير . \n ورفعت هذه السفن والبواخر على صواريها ، الأعلام الوطنية . \n وذكرت اللجنة المشرفة على الاحتفالات ان برنامج الاحتفال اليوم \nالجمعة سيبدأ في الساعة العاشرة صباحا ويستمر الى ساعات متأخرة بتقديم \nعدد من الاغاني المتنوعة احتفالا بثورة فبراير يليه استعراض المواكب الذي\nتصاحبه فقرات للشعر الشعبي واللقاء عدد من الكلمات بالاضافة الى عدد من \nالفقرات التي يتضمنها برنامج الاحتفال . \n ...( وال ) ... \n ..