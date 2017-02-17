ميدان الشهداء بطرابلس يشهد مساء أمس احتفالات بمناسبة الذكرى السادسة لثورة السابع عشر من فبراير .





طرابلس 17 فبراير 2017 ( وال) - انطلقت مساء أمس الخميس بطرابلس

الاحتفالات بالذكرى السادسة لثورة السابع عشر من فبراير .

فقد شهد ميدان الشهداء بطرابلس عروض فنية شاركت في تقديمها الفرقة

الوطنية للفنون الشعبية ،وفرقة طرابلس للمالوف والموشحات ،وتم تقديم

ووصلات فنية غنائية بالاضافة الى عروض شعبية وكذلك عروض للازياء الشعبية

بمشاركة مجموعة من الاطفال والكبار ، وعروض تارقيه .

كما تضمن برنامج الاحتفال عروض التدريجة الطرابلسية ، ولوحات من

التراث الليبي بمشاركة من مختلف مدن ليبيا .

وتم على هامش الاحتفال أمس افتتاح معرض فبراير الذي اقامه الاتحاد

الليبي لروابط ومنظمات اسر الشهداء والمفقودين بمشاركة العديد من

المنظمات التي تعنى التنمية البشرية والمكتبة القومية المركزية ومنظمة

العمل التطوعي طرابلس .

وشاركت السفن والبواخر الراسية في ميناء طرابلس البحري في الاحتفال

باطلاق صفاراتها مشاركة منها في الاحتفالات بالذكرى السادسة لثورة السابع

عشر من فبراير .

ورفعت هذه السفن والبواخر على صواريها ، الأعلام الوطنية .

وذكرت اللجنة المشرفة على الاحتفالات ان برنامج الاحتفال اليوم

الجمعة سيبدأ في الساعة العاشرة صباحا ويستمر الى ساعات متأخرة بتقديم

عدد من الاغاني المتنوعة احتفالا بثورة فبراير يليه استعراض المواكب الذي

تصاحبه فقرات للشعر الشعبي واللقاء عدد من الكلمات بالاضافة الى عدد من

الفقرات التي يتضمنها برنامج الاحتفال .

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