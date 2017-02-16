إدارة نادي الوحدة تتعاقد مع المدرب الوطني عادل اشتيوي.

طرابلس 16 فبراير 2017 (وال)- تعاقدت إدارة نادي الوحدة بطرابلس مع المدرب الوطني "عادل اشتيوي" لتولي مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم بعد فشل المفاوضات مع المدرب "أبوبكر باني" في الاستمرار. وسيساعد "اشتيوي" في التدريب المدرب الشاب يوسف السيليني. وكانت إدارة نادي الوحدة انتهت من تجديد عقود اللاعبين سامي الغولة وعبدالمالك الخريف وعبدالله جديدو والحارس المخضرم محمد السريتي، كما تعاقدت مع لاعبين جدد يتقدمهم الحارس عماد الدين رجب قادمًا من الاتحاد ومحمود بحير قادما من النصر وعلي الميري قادما من الأخضر ونعيم الفزاني قادما من أهلي طرابلس وأحمد الشيباني قادما من الأولمبي. ...(وال)...