بعثة فريق أهلي طرابلس لكرة القدم تغادر مساء اليوم إلى تونس.
الخميس ، 16- 02- 2017 - 21:41:00
\n طرابلس 16 فبراير (وال)- غادرت بعثة فريق أهلي طرابلس الأول لكرة القدم \nمساء اليوم الخميس إلى تونس استعدادا للدخول في معسكر قصير قبل مواجهة \nالإياب مع فريق وال ستارز الغاني.\n وستقام المباراة يوم الأحد القادم 19 فبراير بملعب المنزه بتونس \nالساعة الرابعة مساء، والتي تأتي ضمن منافسات الدور التمهيدي لدوري أبطال\nأفريقيا.\nوكان فريق أهلي طرابلس قد أجرى مساء أمس وصباح اليوم تدريبات بملعب \nالنادي اشتملت على بعض الخطط التكتيكية ورفع عامل اللياقة البدنية.\n يشار إلى أن أهلي طرابلس كان قد فاز في مباراة الذهاب بغانا على وال \nستارز الغاني بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف.\n...(وال)...