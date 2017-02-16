بعثة فريق أهلي طرابلس لكرة القدم تغادر مساء اليوم إلى تونس.



طرابلس 16 فبراير (وال)- غادرت بعثة فريق أهلي طرابلس الأول لكرة القدم

مساء اليوم الخميس إلى تونس استعدادا للدخول في معسكر قصير قبل مواجهة

الإياب مع فريق وال ستارز الغاني.

وستقام المباراة يوم الأحد القادم 19 فبراير بملعب المنزه بتونس

الساعة الرابعة مساء، والتي تأتي ضمن منافسات الدور التمهيدي لدوري أبطال

أفريقيا.

وكان فريق أهلي طرابلس قد أجرى مساء أمس وصباح اليوم تدريبات بملعب

النادي اشتملت على بعض الخطط التكتيكية ورفع عامل اللياقة البدنية.

يشار إلى أن أهلي طرابلس كان قد فاز في مباراة الذهاب بغانا على وال

ستارز الغاني بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف.

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