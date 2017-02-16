الاتحاد الليبي للكيك بوكسنغ يعتمد العديد من الإجراءات.الخميس ، 16-02-2017 - 21:43:00

طرابلس 16 فبراير 2017 (وال) - اعتمدت الجمعية العمومية للاتحاد الليبي للكيك بوكسنغ التقريرين المالي والإداري والبرنامج الداخلي والخارجي للعام 2017 وميزانيته التقديرية بمليون وثمانمائة وسبعة وستين ألف دينار، واعتمدت اللائحة الانتخابية، وشكلت لجنتي الإشراف والاستئناف لانتخابات المكتب التنفيذي المقبلة. عقد الاجتماع الثلاثاء بصالة فندق هارون بطرابلس برئاسة رئيس الاتحاد العام "محمد الزروق" وحضور مندوبي أندية العلمين وزناته والشارع الغربي والمدينة بنغازي والغرارات والخمس والاتحاد المصراتي. ..(وال)..

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