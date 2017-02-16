الهلال يواجه أولينزي ستارز الكيني غدا الجمعة بكينيا في كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.



طرابلس 16 فبراير 2017 (وال) - يواجه فريق الهلال يوم غد الجمعة

بكينيا فريق أولينزي ستارز الكيني ضمن منافسات إياب الدور التمهيدي لكأس

الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

المباراة ستقام بملعب كينيا الدولي على تمام الساعة الرابعة مساء

بتوقيت ليبيا.

وكان فريق الهلال قد أنهى مساء اليوم تدريباته بملعب المباراة

استعدادا لهذه المباراة .

يشار إلى أن فريق الهلال قد فاز في مباراة الذهاب بالقاهرة بهدف دون

مقابل سجله لاعبه أحمد العبار.

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