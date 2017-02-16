الهلال يواجه أولينزي ستارز الكيني غدا الجمعة بكينيا في كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.
الخميس ، 16- 02- 2017 - 21:35:00
\n طرابلس 16 فبراير 2017 (وال) - يواجه فريق الهلال يوم غد الجمعة \nبكينيا فريق أولينزي ستارز الكيني ضمن منافسات إياب الدور التمهيدي لكأس \nالاتحاد الأفريقي لكرة القدم.\n المباراة ستقام بملعب كينيا الدولي على تمام الساعة الرابعة مساء \nبتوقيت ليبيا.\n وكان فريق الهلال قد أنهى مساء اليوم تدريباته بملعب المباراة \nاستعدادا لهذه المباراة .\nيشار إلى أن فريق الهلال قد فاز في مباراة الذهاب بالقاهرة بهدف دون \nمقابل سجله لاعبه أحمد العبار.\n ...(وال)...