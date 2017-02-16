وصول بعثة الهلال إلى نيروبي لخوض لقاء الإياب في الكونفدرالية .

مكتب وال بنغازى 16فبراير2017( وال )- وصلت بعثة فريق الهلال الليبي الأول لكرة القدم مساء أمس الأربعاء، إلى العاصمة الكينية نيروبي، لخوض لقاء الإياب مع فريق أولينزي ستارز الكيني . وأجرى فريق الهلال تدرباته اليوم الخميس، بعد الحصول على راحة يوم أمس، ويدخل الهلال لقائه بعد تحقيقه الفوز في لقاء الذهاب في القاهرة بهدف نظيف، وبحاجة للتعادل بأي نتيجة أو الفوز، لضمان التأهل إلى دور 32 من البطولة الأفريقية . ( وال )