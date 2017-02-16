تحديد بداية الفصل الدراسي الثاني لإطلاق حملة توعوية حول زواج القاصرات ببلدية غريان .

غريان 16 فبراير 2016( وال)- أقامت منظمة "لماذا أنا لحقوق المرآة" بالتعاون مع الجمعية الليبية لبحوث الرأي العام وبمشاركة عدد من ناشطات ونشطاء المجتمع المدني ببلدية غريان ورشة عمل ظهر أمس حول ظاهرة "زواج القاصرات" تخللها جلسة حوارية تناولت فيها آراء متعددة حول هذه الظاهرة التي تفشت في المجتمع الليبي مؤخراً . وناقشت خلال هذه الجلسة العديد من الورقات البحثية حيث استعرضت المستشارة القانونية "ريما العيساوي" نص المادة ( 6 ) من القانون والتعديلات التي أجريت عليه مؤخراً من قِبل المؤتمر الوطني العام ، وقد عقب المشاركون على نص المادة الذي وصفوه بالفضفاض وضرورة أن يقوم النشطاء والقانونيين برفع مذكرة لتعديل هذا القانون . قدمت بعدها ورقة للأستاذة "أمنة شكري" تناولت فيها "خطورة جواز القاصرات من الناحية الاجتماعية ، ومدى إمكانية الحد من هذه الظاهرة من خلال التوعية" ، وورقة للدكتورة "أم رومان" تناولت فيها المخاطر الصحية الناجمة عن زواج القاصرات ، وتناولت الدكتورة "مريم الأسود" "دور التربية والتعليم في التصدي لهذه الظاهرة" ، وقد ألقت الأستاذة "زاهية المنفي" رئيس منظمة "لماذا أنا لحقوق المرأة" كلمة المنظمة . وأكدت جميع الأبحاث المقدمة إلى أن "خروج القاصر إلى بيت الزوج في سن مبكرة ، وعدم قدرتها على تولي مسئولية الحياة الزوجية ، وتربية الأبناء ، أمور تؤدي إلى حدوث مشاكل نفسية حرجة للزوجة القاصر ، ولأبنائها مستقبلاً ، وهو ما يؤثر سلباً على تركيبة وتماسك المجتمع الأمر الذي يستوجب معالجته وسن قوانين صارمة للحد من هذه الظاهرة . هذا وتخلل الجلسة حلقات نقاش أبدء فيها المشاركون ملاحظاتهم حول ما تناولته الأوراق البحثية من أفكار ومقترحات . وقد خلصت الجلسة إلى تحديد بداية الفصل الدراسي الثاني لإطلاق حملة توعوية لطلبة وطالبات المرحلة الثانوية ، والأمهات حول "مخاطر زواج القاصرات" والأضرار الجسدية ، والنفسية الناجمة عن هذا الزواج سعياً لخلق توعية مجتمعية لوقف هذه الظاهرة . ( وال ) ) .