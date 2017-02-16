رئيس لجنة الادارة بشركة الخليج للنفط اجتماع.

بنغازي 16فبراير 2017( وال )- عقد رئيس لجنة الإدارة بشركة الخليج العربي للنفط محمد بالقاسم بن شتوان اليوم الخميس، اجتماعاً موسعاً ضم مديري الإدارات المختلفة بالشركة . وقال رئيس لجنة الإدارة بشركة الخليج العربي للنفط إن الهدف من الاجتماع هو الإطلاع على سير العمل بهذه الإدارات، وسُبل تطوير أدائها للوصول للأهداف المرجوة . يشار إلى أن الاجتماع الذي عقد بمقر الشركة، حضره مدير عام الإدارة العامة للمالية والموارد البشرية ومديري الإدارات التابعة للإدارة العامة للمالية والموارد البشرية في الشركة . ( وال )