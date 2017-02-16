مجلس جامعة الزيتونة بترهونة يعقد اجتماعه العادي الاول للعام الجاري 2017م .

ترهونه 16 فبراير 2017( وال ) -عقد مجلس جامعة الزيتونة بترهونة صباح اليوم الخميس اجتماعه العادي الاول للعام الجاري 2017م بقاعة الاجتماعات بمقر الإدارة العامة للجامعة بمدينة ترهونة بحضور رئيس الجامعة الدكتور سعيد حدود والكاتب العام للجامعة المهندس ميلود عبدالله والمسجل العام للجامعة الاستاذ احمد مسعود والمستشار القانوني للجامعة الاستاذ ضو ابوزيد وعمداء الكليات ومدراء الادارات بالجامعة. وتم خلال هذا الاجتماع مناقشة جملة من الموضوعات التي من بينها استعراض التقارير العامة ما تم انجازه من مراحل في اطار وضع الاستراتيجيات المستقبلية للجامعة وتقرير مكتب ضمان الجودة وتقييم الاداء حول ما تم انجازه في اطار أدلة الكليات واستراتيجياتها تمهيدا للاعتماد المؤسسي لهذه المؤسسات لدى المركز الوطني لضمان الجودة واعتماد المؤسسات التعليمية والتدريبية بالوزارة . كما تم مناقشة اللوائح الداخلية المنجزة والتي هي تحت الانجاز والتي تشمل لائحة المجلة العلمية للجامعة وكذلك اللائحة الداخلية واللائحة الخاصة بأعضاء هيئة التدريس ودليل الطالب والاستراتيجية لكلية الفنون والاعلام بالجامعة واللائحة الداخلية الخاصة بالدراسات العليا كما تضمن الاجتماع استعراض البرامج العلمية للدراسات العليا لبعض الاقسام تمهيدا لتنفيذها بكلية الدراسات العليا بالجامعة لإتاحة الفرصة للمعيدين بالجامعة لاستكمال دراستهم العليا , بالإضافة الى ذلك تم مناقشة جملة من المقترحات المقدمة من بعض الكليات بشأن فتح اقسام جديدة في اطار مواكبة التطورات الحديثة بمختلف المجالات . وخلال هذا الاجتماع تم التأكيد على اقامة البرامج والمؤتمرات العلمية لتعزيز مكانة الجامعة ودورها في المساهمة في التنمية اضافة الى ذلك تم مناقشة عدة موضوعات ذات العلاقة بعمل الادارة العامة للجامعة في توفير الامكانيات التي تحتاجها العملية التعليمية بالجامعة . ( وال )