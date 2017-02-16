مصلحة الجمارك تهنئ الشعب الليبي بالذكرى السادسة لثورة 17 فبراير .







طرابلس 16 فبراير 2017 ( وال )- هنأت مصلحة الجمارك الشعب الليبي

بالذكرى السادسة لثورة 17 فبراير .

وحيت بإجلال وإكبار أرواح الشهداء الأبرار الذين قدموا دمائهم الزكية فداء من أجل حرية وكرامة الوطن وطووا وإلى الأبد صفحة مظلمة من تاريخ شعبنا سادها الظلم والغبن والطغيان والتخلف دامت لما يزيد عن أربعة عقود .

وأكدت المصلحة في تهنئتها بأن كوادرها ومنتسبيها كافة والمتواجدين

منهم بالخطوط الأمامية بالمنافد الحدودية البرية والبحرية والجوية بكل

المدن الليبية سيظلون حصن الأمان والعين الساهرة لحماية الاقتصاد الوطني

، وتأمين حدود الوطن من المهربين وتجار السموم والبشر وفق القوانين

والمواثيق الدولية .

كما أكدت مصلحة الجمارك بأنها ماضية وبكل عزم ومسؤولية في بناء مؤسسة

جمركية قادرة على الإيفاء بواجباتها وتعزيز قدرات الاقتصاد الوطني ،

والقيام بدور استراتيجي لا يقل أهمية عن أى دور وطني آخر ، وبأنها لن

تلتفت إلى الوراء أو تكثرت بالمحاولات اليائسة والمغرضة التي يحاول البعض

من الحاقدين المساس بها .

ودعت مصلحة الجمارك بهذه المناسبة الغالية إلى حب ليبيا والتمسك بقيمنا

الوطنية باعلاء المصلحة العليا للوطن فوق كل الاعتبارات ، من أجل العبور

بليبيا إلى بر الأمان ، والبدء ببناء دولة المؤسسات والقانون .



( وال )