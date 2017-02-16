مصلحة الجمارك تهنئ الشعب الليبي بالذكرى السادسة لثورة 17 فبراير .
الخميس ، 16- 02- 2017 - 18:31:00
\n\n \n طرابلس 16 فبراير 2017 ( وال )- هنأت مصلحة الجمارك الشعب الليبي \nبالذكرى السادسة لثورة 17 فبراير .\nوحيت بإجلال وإكبار أرواح الشهداء الأبرار الذين قدموا دمائهم الزكية فداء من أجل حرية وكرامة الوطن وطووا وإلى الأبد صفحة مظلمة من تاريخ شعبنا سادها الظلم والغبن والطغيان والتخلف دامت لما يزيد عن أربعة عقود .\n وأكدت المصلحة في تهنئتها بأن كوادرها ومنتسبيها كافة والمتواجدين \nمنهم بالخطوط الأمامية بالمنافد الحدودية البرية والبحرية والجوية بكل \nالمدن الليبية سيظلون حصن الأمان والعين الساهرة لحماية الاقتصاد الوطني \n، وتأمين حدود الوطن من المهربين وتجار السموم والبشر وفق القوانين \nوالمواثيق الدولية .\n كما أكدت مصلحة الجمارك بأنها ماضية وبكل عزم ومسؤولية في بناء مؤسسة\nجمركية قادرة على الإيفاء بواجباتها وتعزيز قدرات الاقتصاد الوطني ، \nوالقيام بدور استراتيجي لا يقل أهمية عن أى دور وطني آخر ، وبأنها لن \nتلتفت إلى الوراء أو تكثرت بالمحاولات اليائسة والمغرضة التي يحاول البعض\nمن الحاقدين المساس بها .\n ودعت مصلحة الجمارك بهذه المناسبة الغالية إلى حب ليبيا والتمسك بقيمنا\nالوطنية باعلاء المصلحة العليا للوطن فوق كل الاعتبارات ، من أجل العبور \nبليبيا إلى بر الأمان ، والبدء ببناء دولة المؤسسات والقانون .\n\n( وال )