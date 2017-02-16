اشتباكات بين قوات الشرطة ومتظاهرين مناصرين للبيئة شمالي الصين.الخميس ، 16-02-2017 - 17:34:00

بكين 16 فبراير 2017 (وال) - اشتبكت قوات الشرطة الصينية مع عدد من المتظاهرين المناصرين للبيئة والمناهضين لإنشاء مصنع ضخم للألومنيوم بمدينة داتشينغ شمالي البلاد. وذكرت مصادر اعلامية اليوم الخميس أن عشرات المتظاهرين تجمعوا خارج مكاتب حكومية في داتشينغ في ظل تواجد مكثف للشرطة, فيما تم إلقاء القبض على شخصين اثنين على الأقل. وأضافت أن تظاهرات اليوم أقيمت رغم تعهدات من الحكومة المحلية أمس الأربعاء بتجميد مشروع إقامة المصنع, لافتة إلى أن حكومات الصين المحلية عادة ما تعلن تعليق المشروعات عقب موجات التظاهرات وذلك قبل شهور من البدء فيها بسرية. وأج 161222 الجزائر فبراير 17 نننن

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