ماليزيا: القبض على ثلاثة اشخاص يشتبه تورطهم في وفاة كيم جونغ نام الاخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية.

كوالالمبور 16 فبراير 2017 (وال) - ألقت الشرطة الماليزية القبض على ثلاثة أشخاص يشتبه تورطهم في قتل كيم جونغ نام الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية وفقا لما ذكره مسؤول كبير في الشرطة الماليزية اليوم الخميس. وقال رئيس شرطة ولاية سيلانغور أنه تم إلقاء القبض على مشتبه به وهو رجل ماليزي (26 عاما) في مدينة أمبانغ بالولاية. ويعتقد أن هذا الرجل هو صديق المشتبه بها الثانية التي كانت تحمل جواز سفر إندونيسي والتي تم إلقاء القبض عليها صباح اليوم . وتسعى الشرطة لمعرفة العلاقة التي تجمع المشتبه بهم وتحاول معرفة دورهم في وفاة كيم جونغ نام. وتحقق الشرطة في هذه القضية كقضية قتل بدلا من موت مفاجئ وحكمت المحكمة المحلية بالحبس الاحتياطي لمدة سبعة أيام للمشتبه بهما الأولى والثانية. وكانت المشتبه بها الأولى تحمل جواز سفر فيتنامي وتم إلقاء القبض عليها امس الأربعاء بمطار كوالالمبور الدولي. وتعرض كيم جونغ نام للاغتيال في مطار كوالالمبور الاثنين الماضي بعد أن هاجمته سيدتان مجهولتان ب "إبر سامة" بحسب ما أعلنت مصادر ماليزية . وفي تصريحات ادلى بها اليوم اكد نائب رئيس الوزراء الماليزي أحمد زهيدي حميدي ان الرجل القادم من جمهورية كوريا الشمالية والذي لقي حتفه في ماليزيا هو كيم جونغ نام.