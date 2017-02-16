الليبية \" نجوى بن شتوان \" وروايتها \"زرايب العبيد\" تنافس لنيل الجائزة العالمية للرواية العربية للعام 2017 .



طرابلس 16 فبراير 2017 ( وال )- تم الإعلان اليوم الخميس عن ترشح

الأديبة والكاتبة الليبية \" نجوى بن شتوان \" وروايتها \"زرايب العبيد\"

للقائمة القصيرة للروايات المرشّحة لنيل الجائزة العالمية للرواية

العربية للسنة 2017 .

وتضم هذه القائمة ست روايات ستتنافس للفوز بالجائزة العالمية للرواية

العربية لهذا العام وهي \" زرايب العبيد \" للروائية الليبية نجوى بن شتوان

، ورواية \" أولاد الغيتو \" للروائي الياس خوري من لبنان، و\" موت صغير\"

للسعودي \" محمد حسن علوان \" ورواية \" السبيليات \" للكويتي إسماعيل فهد

إسماعيل ، و \" في غرفة العنكبوت \" للمصري محمد عبد النبي - و \" مقتل بائع

الكتب \" للعراقي \" سعد محمد رحيم \" .

وأورد موقع الجائزة نبذة عن رواية \" زرايب العبيد \" وأشار بأنها تدخل

القارئ إلى عالم العبودية، من خلال شخصيات إنسانية نابضة بالحياة.

يذكر بأن لجنة التحكيم لهذا العام 2017، تتألّف من الروائية

الفلسطينية \" سحر خليفة , (الرئيسة)، والأكاديمية والروائية والمذيعة

الليبية \" فاطمة الحاجي \" ؛ والمترجم الفلسطيني \"صالح علماني \"؛

والأكاديمية والمترجمة اليونانية \" صوفيا فاسالو\" ؛ والروائية

والأكاديمية المصرية \" سحر الموجي \".

يُشار إلى أنّ القائمة القصيرة للروايات الستّ اختيرت من بين الروايات

الـ16 للقائمة الطويلة التي كانت أُعلنت الشهر الماضي، وهي القائمة التي

اختيرت من 186 رواية مرشّحة للجائزة من 19 بلداً، تم نشرها عامي 2015 -

2016.

وتمّ تحديد 25 من شهر أبريل المقبل موعداً لإعلان اسم الرواية الفائزة

بالجائزة العالمية للرواية العربية .



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