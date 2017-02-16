الليبية \" نجوى بن شتوان \" وروايتها \"زرايب العبيد\" تنافس لنيل الجائزة العالمية للرواية العربية للعام 2017 .
الخميس ، 16- 02- 2017 - 17:27:00
\n طرابلس 16 فبراير 2017 ( وال )- تم الإعلان اليوم الخميس عن ترشح \nالأديبة والكاتبة الليبية \" نجوى بن شتوان \" وروايتها \"زرايب العبيد\" \nللقائمة القصيرة للروايات المرشّحة لنيل الجائزة العالمية للرواية \nالعربية للسنة 2017 .\n وتضم هذه القائمة ست روايات ستتنافس للفوز بالجائزة العالمية للرواية \nالعربية لهذا العام وهي \" زرايب العبيد \" للروائية الليبية نجوى بن شتوان\n، ورواية \" أولاد الغيتو \" للروائي الياس خوري من لبنان، و\" موت صغير\" \nللسعودي \" محمد حسن علوان \" ورواية \" السبيليات \" للكويتي إسماعيل فهد \nإسماعيل ، و \" في غرفة العنكبوت \" للمصري محمد عبد النبي - و \" مقتل بائع\nالكتب \" للعراقي \" سعد محمد رحيم \" .\n وأورد موقع الجائزة نبذة عن رواية \" زرايب العبيد \" وأشار بأنها تدخل\nالقارئ إلى عالم العبودية، من خلال شخصيات إنسانية نابضة بالحياة.\n يذكر بأن لجنة التحكيم لهذا العام 2017، تتألّف من الروائية \nالفلسطينية \" سحر خليفة , (الرئيسة)، والأكاديمية والروائية والمذيعة \nالليبية \" فاطمة الحاجي \" ؛ والمترجم الفلسطيني \"صالح علماني \"؛ \nوالأكاديمية والمترجمة اليونانية \" صوفيا فاسالو\" ؛ والروائية \nوالأكاديمية المصرية \" سحر الموجي \".\n يُشار إلى أنّ القائمة القصيرة للروايات الستّ اختيرت من بين الروايات \nالـ16 للقائمة الطويلة التي كانت أُعلنت الشهر الماضي، وهي القائمة التي \nاختيرت من 186 رواية مرشّحة للجائزة من 19 بلداً، تم نشرها عامي 2015 - \n2016.\n وتمّ تحديد 25 من شهر أبريل المقبل موعداً لإعلان اسم الرواية الفائزة\nبالجائزة العالمية للرواية العربية .\n\n...( وال )...