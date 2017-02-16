لعمامرة يؤكد دعم الاتحاد الأوروبي للمبادرة الجزائرية بشأن الأزمة الليبية.



بروكسل 16 فبراير2017 ( وال)- أكد وزير الشؤون الخارجية الجزائري \"رمطان

لعمامرة\" أن الاتحاد الأوروبي يدعم بشكل واضح المبادرة الجزائرية لإيجاد

حل سياسي للأزمة في ليبيا.

وأوضح لعمامرة في تصريحات صحفية عقب اجتماعه مع مسؤولة السياسة الخارجية

بالاتحاد الأوروبي \"فديريكا موغيريني\" ببروكسل أن موقف الاتحاد الأوروبي

تجاه العمل الدبلوماسي الجزائري من أجل تسوية الأزمة الليبية يشجع على

بذل جهود أكبر للتقريب بين الأطراف الليبية وحثها على العمل سويا للتوصل

إلى اتفاق وحل ليبي.



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