لعمامرة يؤكد دعم الاتحاد الأوروبي للمبادرة الجزائرية بشأن الأزمة الليبية.الخميس ، 16-02-2017 - 17:20:00

لعمامرة يؤكد دعم الاتحاد الأوروبي للمبادرة الجزائرية بشأن الأزمة الليبية.\nبروكسل 16 فبراير2017 ( وال)- أكد وزير الشؤون الخارجية الجزائري \"رمطان\nلعمامرة\" أن الاتحاد الأوروبي يدعم بشكل واضح المبادرة الجزائرية لإيجاد \nحل سياسي للأزمة في ليبيا.\nوأوضح لعمامرة في تصريحات صحفية عقب اجتماعه مع مسؤولة السياسة الخارجية \nبالاتحاد الأوروبي \"فديريكا موغيريني\" ببروكسل أن موقف الاتحاد الأوروبي \nتجاه العمل الدبلوماسي الجزائري من أجل تسوية الأزمة الليبية يشجع على \nبذل جهود أكبر للتقريب بين الأطراف الليبية وحثها على العمل سويا للتوصل \nإلى اتفاق وحل ليبي.\n\n ...( وال ) ...

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