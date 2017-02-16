إرتفاع حصيلة قتلى قصف طال مجلس عزاء بالعاصمة صنعاء الى 9 أشخاص.

صنعاء 16 فبراير 2017 (وال)- ارتفعت حصيلة قتلى قصف جوي طال مجلس عزاء في العاصمة اليمنية صنعاء الى تسعة أشخاص, حسبما أفادت به مصادر محلية يمنية اليوم الخميس. ونقلت مصادر إعلامية عن مسعفين وسكان محليين أن القصف الجوي الذي طال أمس الأربعاء مجلس عزاء في قرية "شراع" بمديرية أرحب شمال صنعاء ارتفع عدد ضحاياه الى تسعة قتلى. وذكر هؤلاء أن من بين الضحايا ثماني نساء وطفلا, فيما لاتزال سبع نساء وثلاثة أطفال يخضعون للعلاج وبعضهم في غرف العناية المركزة. وبحسب المصادر, فقد تم استكمال عملية انتشال الجثث من تحت الأنقاض واسعاف الجرحى الى عدد من المستشفيات في صنعاء. وتحدثت المصادر أمس عن مقتل أربع نساء اثر تعرض مجلس عزاء بمنزل القيادي في جماعة الحوثي محمد هادي النكعي لقصف الجوي بعد يوم من مقتل أحد أفراد الأسرة برصاص مسلح حوثي في خلافات داخلية بالمنطقة. وقال مسعفون ان عملية انتشال الضحايا لاتزال مستمرة في المنطقة, وان القصف تسبب بأضرار في عدد من المنازل بالقرية. وتبعد مديرية أرحب نحو 50 كم شمال صنعاء, وتقع منذ عامين تحت سيطرة جماعة الحوثي وحلفائها من القوات الموالية للرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح.