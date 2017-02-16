بدء أشغال الدورة ال99 للمجلس الإقتصادي والإجتماعي لجامعة الدول العربية بالقاهرة.

القاهرة,16 فبراير 2017 (وال)- بدأ بالقاهرة اليوم الخميس اجتماع الدورة ال99 للمجلس الإقتصادي والإجتماعي لجامعة الدول العربية والذي خصص لمناقشة مواضيع هامة تتعلق بالعمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك. ويتضمن جدول أعمال هذه الدورة -التي تجري بمشاركة وزراء الاقتصاد والمالية والتجارة في الدول العربية بحضور ممثلي مختلف المنظمات العربية المتخصصة- العديد من المواضيع الهامة المتعلقة بالعمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك وعلى رأسها تحديد عناصر الملف الاقتصادي والاجتماعي الذي سيعرض على القمة العربية القادمة المقرر عقدها بالأردن. كما يعكف المجتمعون ايضا على مناقشة تطورات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والإتحاد الجمركي العربي, فضلا عن التعاون بين منظومتي جامعة الدول العربية والأمم المتحدة في الجوانب الإجتماعية والإقتصادية و متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية الافريقية المنعقدة في دورتها الرابعة بمالابو بغينيا الاستوائية وملف الإستثمار في الدول العربية, بالإضافة إلى مشروع الأحزمة الخضراء في أقاليم الوطن العربي. أما في الشق الاجتماعي, فيتناول المجلس "عدة قضايا هامة" أبرزها محاور التعاون العربي الدولي في المجالات التنموية والاجتماعية, والبرلمان العربي للأطفال وخطة التعليم في مناطق النزاع والاحتلال في الوطن العربي.