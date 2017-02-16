الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 10 فلسطينيين في الضفة الغربية.

رام الله(الضفة الغربية) 16 فبراير 2017 (وال) - اعتقلت قوات الإحتلال الإسرائيلي,خلال 24 ساعة الماضية, عشرة مواطنين فلسطينيين من الضفة الغربية. وأوضح نادي الأسير الفلسطيني, في بيان له, أن قوات الاحتلال الإسرائيلي إعتقلت, فجر اليوم, أربعة مواطنين من بلدة العيسوية وسط القدس المحتلة, بينهم ثلاثة أطفال, ونقلتهم جميعا إلى أحد مراكز التحقيق والتوقيف في المدينة المقدسة. وأشار إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت أيضا ثلاثة مواطنين من بلدة عزون في محافظة قلقيلية, كما اعتقلت مواطنين اثنين من محافظة طولكرم وموطن آخر من بلدة بيتا في محافظة نابلس. يذكر أن قوات الاحتلال دأبت على شن حملات اعتقال ومداهمات, بشكل شبه يومي, في مختلف مدن وبلدات الضفة الغربية, تعتقل خلالها عشرات المواطنين الفلسطينيين بحجج وذرائع متعددة.